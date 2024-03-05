МУС решил арестовать командующих дальней авиацией и Черноморским флотом России

МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиацией и Черноморским флотом РФ

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщается в заявлении на сайте МУС.

Суд утверждает, что командиры российской авиации и флота якобы несут ответственность за преступления, совершенные «в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

«Содержание ордеров объявлено "секретным" в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования», — говорится в тексте заявления.