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14:54, 12 февраля 2024Наука и техника

Российские ракетоносцы пролетели над Баренцевым морем

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более пяти часов», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что истребительное сопровождение ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-35С. На отдельных этапах маршрутов российские Ту-95МС сопровождали истребители иностранных государств.

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Командующий дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В сентябре стало известно, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров.

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