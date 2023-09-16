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09:42, 16 сентября 2023Россия

Бомбардировщики Ту-160 получили крылатые ракеты Х-БД

Минобороны: Ту-160 оснастили новыми ракетами Х-БД с дальностью свыше 6500 км

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров. Об этом говорится в видео Минобороны России, которое опубликовано в Telegram.

«Две кассеты по шесть ракет, несет ракету Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров», — сказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе посещения аэродрома Кневичи в Приморье главой Минобороны России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал». 15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы.

5 сентября министр обороны России заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ могут получить четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М до конца 2023 года.

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    Кристина Есикова
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