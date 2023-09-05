ВКС России получат четыре Ту-160М

Шойгу: ВКС России получат четыре бомбардировщика Ту-160М до конца года

Воздушно-космические силы (ВКС) России могут получить четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М до конца 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«В текущем году в Вооруженные силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М», — сказал он на селекторном совещании.

Базовая версия Ту-160 совершила первый полет в 1981 году. Четырехдвигательный самолет с крылом изменяемой стреловидности может нести до 45 тонн боевой нагрузки. Максимальная скорость Ту-160 составляет 2230 километров в час. Ту-160М получил модернизированные двигатели и обновленное бортовое оборудование.

В июле в «Ростехе» сообщили, что первый опытный модернизированный Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям, которые выполняют экипажами Минобороны и разработчика.

В конце декабря 2022 года стало известно, что первый построенный в России с нуля Ту-160М завершил программу заводских испытаний. В ходе полетов выполняли маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость ракетоносца.