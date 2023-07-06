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13:32, 6 июля 2023Наука и техника

Первый модернизированный Ту-160М приступил к испытаниям

«Ростех»: первый модернизированный ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к государственным совместным испытаниям. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ОАК "Ростеха"), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика», — сообщили в госкорпорации.

Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленную авионику, бортовое радиоэлектронное оборудование, а также новые системы управления вооружением. Самолет, который может нести современное вооружение, получил комплекс радиоэлектронной борьбы.

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В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова наращивает выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М.

В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе писал, что второй построенный в России стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на летно-испытательную базу.

В том же месяце глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый построенный в России с нуля по программе возобновления производства Ту-160М получил имя «Валентина Терешкова».

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    Даниил Иринин
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