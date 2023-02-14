Первый построенный с нуля Ту-160М получил имя

Глава ОАК Слюсарь: первый построенный с нуля Ту-160М получил имя «Валентина Терешкова»

Первый построенный в России с нуля по программе возобновления производства стратегический ракетоносец Ту-160М получил имя «Валентина Терешкова». Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

«Первый построенный самолет Ту-160М получил имя Валентины Терешковой», — сказал он на международной авиакосмической выставке Aero India 2023.

Отмечается, что традиционно ракетоносцы Ту-160 получают наименования в честь выдающихся людей из области авиации. В 2022 году Валентина Терешкова отпраздновала свой юбилей.

В декабре 2022 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что модернизированный строевой Ту-160М и первый самолет, изготовленный по программе воспроизводства Ту-160М, передали на летно-испытательную станцию.

В том же месяце стало известно, что первый построенный в России с нуля Ту-160М завершил программу заводских испытаний. В декабре состоялся очередной полет самолета. Первый полет ракетоносца прошел в январе 2022 года.

