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Первый построенный с нуля российский Ту-160М совершил полет

«Ростех»: первый построенный в России с нуля ракетоносец Ту-160М совершил полет

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Стратегический ракетоносец Ту-160М, впервые построенный в России с нуля, совершил полет. Об этом в среду, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода — филиала "Туполев" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") совершил полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», — заявили в Ростехе.

Там уточнили, что полет занял около 30 минут и выполнялся на высоте 600 метров. За это время летчики-испытатели успели выполнить маневры, которые позволяют проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Как пояснил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, в новом ракетоносце на 80 процентов были модернизированы системы и оборудование. В частности, доработке подверглись двигатели, а также системы управления самолетом, навигационные системы и системы управления вооружением.

В свою очередь, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что обновление платформы Ту-160 позволит использовать ее и для новых видов вооружения, в том числе перспективных.

О том, что в России с нуля собрали новый Ту-160М, стало известно в конце ноября. По словам вице-премьера России Юрия Борисова, самолет строили не из существующего задела, а на новой элементной базе.

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Варвара Кошечкина
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