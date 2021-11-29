Россия собрала с нуля Ту-160М

ТАСС: собранный с нуля в России самолет Ту-160М испытают в декабре

В декабре Россия планирует испытать собранный с нуля стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

Тесты должны состояться на Казанском авиационном заводе имени Сергея Горбунова.

«Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», — уточнил собеседник.

Источник добавил, что дата испытаний зависит от рабочего графика руководства, которое будет присутствовать на мероприятии.

В ноябре «Известия» написали, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат неядерный стелс-боеприпас «изделие 506». Газета отмечает, что боеприпас представляет собой миниатюрную сверхточную ракету-невидимку, способную с расстояния в тысячи километров поражать практически любые цели.

В декабре 2020-го в рейтинг мировых достижений года в области двигателестроения, представленный авторитетным американским журналом Aviation Week & Space Technology, попал первый полет российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М с новым двухконтурным трехвальным турбореактивным двигателем НК-32-02.