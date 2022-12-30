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15:56, 30 декабря 2022Наука и техника

Два Ту-160М передали на испытания

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о передаче двух ракетоносцев Ту-160М на летные испытания

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Модернизированный строевой ракетоносец Ту-160М и первый самолет, изготовленный по программе воспроизводства Ту-160М, передали на летно-испытательную станцию. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

На летно-испытательной станции проведут испытания самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования. После этого ракетоносцы передадут в эксплуатирующую организацию.

«Обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников, получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы. В ближайшие годы производство этих машин будет наращиваться», — приводит пресс-служба слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Ранее в декабре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что Ту-160М совершил первый полет после модернизации. Летчики выполнили маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

В ноябре ОАК передала дальней авиации Воздушно-космических сил России очередной Ту-22М3 после ремонта. На самолете провели необходимые регламентные работы.

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Даниил Иринин
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