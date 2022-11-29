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13:37, 29 ноября 2022Наука и техника

В России отремонтировали очередной Ту-22М3

ОАК: очередной самолет Ту-22М3 отремонтирован для ВКС России

Фото: Alex Beltyukov / Wikipedia

В России отремонтировали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

Самолет передан в эксплуатацию Дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«На самолете были проведены необходимые регламентные работы, успешно выполнены предъявительские и приемо-сдаточные испытания. После ознакомительного полета самолет был передан эксплуатирующей организации», — говорится в сообщении Telegram-канала ОАК.

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В сентябре военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский заметил, что по своим возможностям в ходе спецоперации России на Украине истребитель-перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом» практически не отличается от бомбардировщика Ту-22М3 с ракетами Х-22 (или Х-32).

В августе издание 19FortyFive назвало российский бомбардировщик Ту-22М угрозой интересам США.

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Иван Потапов
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