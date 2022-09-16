Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22

Эксперт Бутовский: российский гиперзвуковой «Кинжал» точнее ракеты Х-22

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», созданная на основе решения, используемого в составе наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер», точнее, чем ракета Х-22 (или Х-32). С таким сравнением в американском издании The Drive выступил военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский.

По его мнению, по своим возможностям в ходе спецоперации России на Украине истребитель-перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом» практически не отличается от бомбардировщика Ту-22М3 с ракетами Х-22 (или Х-32). Автор отмечает, что «Кинжал» летит в два раза быстрее, чем Х-22, однако «украинские зенитные средства одинаково ограничены против тех и других».

По оценке эксперта, боевые части «Кинжала» и Х-22 практически идентичны, хотя у первого есть «кинетическое преимущество».

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

В июле на страницах The Drive Бутовский заметил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305».

В феврале эксперт на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
От России захотели немедленного принятия условий США по обмену заключенными
В России заявили о невозможности произвести взносы в ВПП ООН из-за санкций
Москва обвинила США и ЕС в создании помех российскому экспорту
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
Стали известны причины популярности одного из самых антикризисных продуктов
Папа римский раскритиковал состояние Запада
Стали известны подробности проведения Кубка мира по хоккею
В Великобритании начали собирать подписи о ликвидации титула принца Уэльского
Кадыров предложил США наложить санкции на его 14 детей
В США увидели угрозу в партнерстве России и Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.