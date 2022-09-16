В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22

Эксперт Бутовский: российский гиперзвуковой «Кинжал» точнее ракеты Х-22

Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», созданная на основе решения, используемого в составе наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер», точнее, чем ракета Х-22 (или Х-32). С таким сравнением в американском издании The Drive выступил военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский.

По его мнению, по своим возможностям в ходе спецоперации России на Украине истребитель-перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом» практически не отличается от бомбардировщика Ту-22М3 с ракетами Х-22 (или Х-32). Автор отмечает, что «Кинжал» летит в два раза быстрее, чем Х-22, однако «украинские зенитные средства одинаково ограничены против тех и других».

По оценке эксперта, боевые части «Кинжала» и Х-22 практически идентичны, хотя у первого есть «кинетическое преимущество».

В июле на страницах The Drive Бутовский заметил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305».

В феврале эксперт на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.