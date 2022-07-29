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В США рассказали о загадочной российской ракете на Украине

The Drive: Россия на Украине использует загадочную ЛМУР, известную как «Изделие 305»

Фото: wikipedia

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305». О загадочном оружии на страницах американского издания The Drive пишет эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский.

Автор обратил внимание на кадры боевого применения ЛМУР, опубликованные российской прессой. Ракета, оснащенная оптико-электронной головкой самонаведения, может применяться с вертолетов Ка-52 и Ми-8. Бутовский уверяет, что у ЛМУР имеются американский блок питания Tesla Electric и немецкие микросхемы Telefilter.

Эксперт также указал на то, что для взаимодействия ракеты с вертолетом используется аппаратура связи с беспилотным летательным аппаратом (АС-БПЛА) разработки Рыбинского конструкторского бюро «Луч». Как отмечается, на Ка-52М блок связи, имеющий необычную каплевидную форму, подвешивается под левым коротким крылом. На Ми-8МНП-2 антенна для радиосвязи расположена в обтекателе носовой части вертолета.

Автор допустил, что на Украине могли применяться ЛМУР, принадлежащие ФСБ. Также эксперт не исключает, что «Изделие 305» может запускаться с установки, смонтированной на бронетранспортере. «Очевидно, что вокруг ракеты ЛМУР много неясностей», — заключил специалист.

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В апреле военный эксперт Дмитрий Корнев в колонке для «Известий» перечислил новые высокоточные боеприпасы, который Россия использовала в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Среди них была, в частности, ЛМУР.

В ноябре 2021 года ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергея Михайлова сообщил, что экспортные модификации российских боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету «Изделие 305Э».

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Иван Потапов
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