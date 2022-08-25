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Российские Ту-22М назвали угрозой для США

В 19FortyFive назвали российский бомбардировщик Ту-22М угрозой интересам США

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М (по кодификации НАТО: Backfire) предназначен для нанесения ударов в Европе и Азии. Обозреватель американского издания 19FortyFive Кристиан Орр назвал самолет угрозой интересам США.

Ту-22М с крылом изменяемой стреловидности, который совершил первый полет в 1969 году, выпускали до 1993 года. Согласно 19FortyFive, самолет предназначен для нанесения ударов по целям в Европе и Азии, но Ту-22М также «потенциально способен выполнять межконтинентальные миссии против Соединенных Штатов».

Модернизированный Ту-22М3 с двигателями НК-25 развивает скорость до 2300 километров в час. Самолет способен нести до 24 тонн бомб и ракет.

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«Учитывая постоянно ухудшающееся состояние российско-американских отношений, к угрозе, которую бомбардировщики Backfire могут представлять для активов Америки и ее союзников, по-прежнему следует относиться серьезно», — пишет издание.

В апреле обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд отметил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые Россия перебросила в Сирию, могут выполнять задачи в небе над Средиземным морем.

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Даниил Иринин
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