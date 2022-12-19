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10:37, 19 декабря 2022Наука и техника

Очередной модернизированный Ту-160М поднялся в воздух

ОАК: модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Еще один стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет после модернизации. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), передает РИА Новости.

«В декабре 2022 года совершил первый полет очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», — сообщили в ОАК.

Модернизация Ту-160 предполагает установку новых систем связи и навигации, а также бортового оборудования. Ту-160М выпускают на Казанском авиационном заводе.

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В январе совершил первый полет Ту-160М, впервые построенный в России с нуля. Во время полета, который выполняли на высоте 600 метров, летчики-испытатели проверили устойчивость и управляемость самолета.

В том же месяце в публикации The National Interest возобновление производства Ту-160М назвали временным вариантом до начала выпуска Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК-ДА).

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Даниил Иринин
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