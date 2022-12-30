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13:14, 30 декабря 2022Наука и техника

Первый построенный с нуля Т-160М завершил испытания

ОАК: первый построенный с нуля ракетоносец Ту-160М завершил программу заводских испытаний

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Первый построенный в России с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М завершил программу заводских испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«В декабре состоялся очередной полет первого вновь изготовленного опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). На самолете завершена программа заводских испытаний», — говорится в сообщении.

В рамках полета выполняли маневры, которые позволяют проверить устойчивость и управляемость ракетоносца, а также работоспособность его систем, двигателей и радиоэлектронного оборудования.

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Ранее в декабре в воздух поднялся очередной модернизированный Ту-160М. Ракетоносцы выпускают на Казанском авиационном заводе.

В январе первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет, который выполнили на высоте 600 метров.

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Даниил Иринин
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