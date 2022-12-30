Первый построенный с нуля Т-160М завершил испытания
Первый построенный в России с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М завершил программу заводских испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«В декабре состоялся очередной полет первого вновь изготовленного опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха). На самолете завершена программа заводских испытаний», — говорится в сообщении.
В рамках полета выполняли маневры, которые позволяют проверить устойчивость и управляемость ракетоносца, а также работоспособность его систем, двигателей и радиоэлектронного оборудования.
Ранее в декабре в воздух поднялся очередной модернизированный Ту-160М. Ракетоносцы выпускают на Казанском авиационном заводе.
В январе первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет, который выполнили на высоте 600 метров.