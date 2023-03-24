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18:29, 24 марта 2023Наука и техника

Россия нарастит выпуск ракетоносцев Ту-160М

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о наращивании выпуска Ту-160М на Казанском авиазаводе

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова (КАЗ, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») наращивает выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе рабочей поездки на КАЗ, передает РИА Новости.

«Предприятие наращивает выпуск знаменитых "белых лебедей", которые являются визитной карточкой нашей стратегической авиации. Это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова Чемезова.

Модернизированный Ту-160 получил новые системы связи и навигации, радиоэлектронное оборудование и двигатели НК-32-02.

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В феврале ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что второй построенный в России стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на летно-испытательную станцию.

В том же месяце обозреватель американского издания 19FortyFive Питер Сучиу писал, что модернизированный Ту-160М, который является самым тяжелым бомбардировщиком в мире, будет угрозой для НАТО.

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Даниил Иринин
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