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13:07, 18 февраля 2023Наука и техника

Второй построенный Россией ракетоносец Ту-160М отправили на испытания

ТАСС: второй построенный Россией ракетоносец Ту-160М отправили на летно-испытательную базу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Второй построенный в России стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на летно-испытательную базу. Об этом ТАСС на полях международного авиашоу Aero India 2023 сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Первый самолет уже совершил несколько полетов. Вторая машина отправлена на летную станцию, сейчас идет сборка третьего Ту-160М», — заявил собеседник.

В феврале в публикации американского издания 19FortyFive написали, что первый построенный в России самолет Ту-160М будет угрозой для НАТО.

В том же месяце первый построенный в России с нуля Ту-160М получил имя Валентины Терешковой.

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Иван Потапов
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