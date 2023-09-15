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09:35, 15 сентября 2023Мир

Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил авиазаводы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы. Об этом рассказало правительство России в Telegram-канале.

На авиазаводе имени Ю. А. Гагарина Киму показали сборку истребителей Су-35 и комплекса самолетов Су-57. Вместе с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он оценил демонстрационный полет Су-35, сообщает правительство.

Кроме того, в производственном центре гражданского дивизиона ОАК «Яковлев» северокорейской делегации продемонстрировали изготовление частей и окончательную сборку гражданского «Суперджета 100» (SJ-100). «Там сейчас проходят испытания SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании», — отмечается в сообщении.

Мантуров в завершение визита Ким Чен Ына заявил о видимом потенциале для кооперации в авиастроении и других отраслях, что важно для достижения технологического суверенитета.

13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели переговоры на космодроме Восточный.

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    Антон Похиляк
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