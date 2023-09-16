Министр обороны РФ Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, об этом сообщает РИА Новости.

Доказавший высокую боевую эффективность комплекс был представлен политику во время его визита на аэродром Кневичи в Приморье.

О летно-технических возможностях «Кинжала» Ким Чен Ыну должил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы. Вместе с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он оценил демонстрационный полет Су-35.

