Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Министр обороны РФ Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Министр обороны России Сергей Шойгу показал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, об этом сообщает РИА Новости.
Доказавший высокую боевую эффективность комплекс был представлен политику во время его визита на аэродром Кневичи в Приморье.
О летно-технических возможностях «Кинжала» Ким Чен Ыну должил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольск-на-Амуре, где посетил российские авиационные заводы. Вместе с российским министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым он оценил демонстрационный полет Су-35.