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07:14, 25 апреля 2024Мир

США в ООН попытались обвинить Россию в разжигании ядерного конфликта

Постпред США Томас-Гринфилд попыталась обвинить РФ в разжигании ядерной войны

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время рассказа о недавнем посещении города Нагасаки в Японии, куда США в 1945 году сбросили атомную бомбу, попыталась обвинить Россию в разжигании ядерной войны. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я недавно вернулась из поездки в Японию, где имела честь посетить Нагасаки, последнее место, где падала атомная бомба», — сказала она, добавив, что перед миром теперь стоит ответственность за недопущение «ужаса ядерного оружия».

«К сожалению, сегодня Россия отказалась от этой ответственности», — заявила Томас-Гринфилд.

Постпред России при ООН после этих слов напоминал американскому представителю, что бомба на Нагасаки упала «не из ниоткуда».

«Могу я поинтересоваться: не просветит ли [постпред США при ООН] нас, кто эту ядерную бомбардировку осуществил? Единственный раз в истории человечества. Или, может, об этом скажет наш коллега из Японии?» — ответ Небензя.

По его словам, Япония ни разу не называла прямо государство, которое сбросило на нее бомбу.

Ранее заместитель постпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине в контексте заявлений о неготовности Токио смириться с якобы исходящей от России ядерной угрозой вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

Она подчеркнула, что «катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться». Однако, в своей речи Сино не указала, что бомбардировки городов проводились Соединенными Штатами.

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      Лина Пивоварова
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