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07:18, 28 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный чеченский блогер попал в ДТП в Москве

Mash: блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в центре Москвы и влетел в столб

Популярный блогер Асхаб Тамаев, известный как Чеченский Халк, попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Москва-Сити. Ютубер на своем BMW M5 столкнулся с другой иномаркой той же фирмы. После аварии один из автомобилей врезался в столб. Как видно на опубликованных кадрах, в обеих машинах сработали подушки безопасности. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

В то же время, как стало известно Telegram-каналу Shot, сам блогер позже заявил, что его не было за рулем в момент аварии, а машину якобы разбил некий «парковщик».

3 декабря в аварию попал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко). ДТП произошло сразу после концерта исполнителя в Санкт-Петербурге, на выезде с «Газпром-Арены». Предварительно, рэпер сидел на заднем сиденье Maybach во время инцидента.

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      Марина Совина
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