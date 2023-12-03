Рэпер Баста попал в аварию после концерта в Петербурге

Mash: рэпер Баста попал в ДТП на своем Maybach после концерта в Петербурге

Видео: Telegram-канал Mash на Мойке

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию после концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По его информации, черный автомобиль Maybach попал в ДТП на выезде с «Газпром-Арены», где состоялось мероприятие. Отмечается, что инцидент произошел около 22:30, сразу после выступления, на Южной Дороге.

В машине сработали подушки безопасности, к месту аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. По предварительной информации, столкновение обошлось без серьезно пострадавших.

Изначально представители артиста сообщили, что им ничего неизвестно о ДТП. Они уточнили, что Баста ужинает в ресторане.

Спустя некоторое время канал рассказал, что рэпер сидел на заднем сидении Maybach в момент аварии. После нее он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле.

В августе в серьезное ДТП попала российская певица Лада Дэнс. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на носилках, после чего доставили в больницу. Позже исполнительница рассказала о первых секундах после происшествия.

