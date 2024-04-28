Минпромторг предложил начать проводить маркировку сухариков и хлебцев

Минпромторг России с 1 июля начнет проводить маркировку сухариков и хлебцев

Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и ряда других видов бакалейной продукции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Как указали в ведомстве, в перечень также могут быть внесены приправы, специи, соусы, уксус, семечки, попкорн и прочее. Кроме того, маркировку о фреде для природы предлагают ставить на пластиковой посуде.

В марте Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в который входят медицинские маски, презервативы, шприцы, импланты для пластической хирургии и косметологии, например филлеры и косметические нити. Эксперимент продлится с 1 сентября 2024 года по 25 августа 2025 года.