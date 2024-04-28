Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:11, 28 апреля 2024Экономика

Минпромторг предложил начать проводить маркировку сухариков и хлебцев

Минпромторг России с 1 июля начнет проводить маркировку сухариков и хлебцев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и ряда других видов бакалейной продукции.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Как указали в ведомстве, в перечень также могут быть внесены приправы, специи, соусы, уксус, семечки, попкорн и прочее. Кроме того, маркировку о фреде для природы предлагают ставить на пластиковой посуде.

В марте Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в который входят медицинские маски, презервативы, шприцы, импланты для пластической хирургии и косметологии, например филлеры и косметические нити. Эксперимент продлится с 1 сентября 2024 года по 25 августа 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут скулить, когда настанет судный день». В России ответили на угрозы посла Литвы в адрес Крымского моста

      Иммунолог предупредил о проблемах с лечением опасных заболеваний

      Названы самые травмоопасные позы из йоги

      Популярный чеченский блогер попал в ДТП в Москве

      Минпромторг предложил начать проводить маркировку сухариков и хлебцев

      Байден отшутился о возрасте критикующего его Трампа

      В Харьковской области заявили об опустении сел из-за обстрелов ВСУ

      Подполье заявило об ударе России по заводу и отелю наемников в Николаеве

      Стало известно о подготовке «переворота» в Белом доме осенью 2023 года

      В ЕС заговорили о полном запрете TikTok

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше