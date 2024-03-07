В России предложили маркировать медицинские маски и презервативы

Минпромторг РФ предложил маркировать медицинские маски, шприцы и презервативы

Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в который входят медицинские маски, презервативы, шприцы, импланты для пластической хирургии и косметологии, например филлеры и косметические нити. Проект размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

Эксперимент продлится с 1 сентября 2024 года по 25 августа 2025 года. Также в перечень вносятся инкубаторы для новорожденных, аппаратура для искусственного дыхания, инфузионные системы, пробирки и салфетки.

Минпромторг разработал соответствующий проект постановления правительства России. Оператором нововведения назначается ООО «Оператор-ЦРПТ».

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2023 года в стране уже введена обязательная маркировка ряда медицинских изделий. Таким образом, некоторые производители, импортеры и розничный сбыт уже имеют опыт и оборудования, чтобы легко пройти адаптацию в рамках предложенного эксперимента.

В сентябре в России предложили маркировать вредную еду. Отмечалось, что Кабмин прорабатывает вопрос о появлении маркировок в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

