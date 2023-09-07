Кабмин РФ прорабатывает вопрос о маркировке продуктов по рекомендациям ВОЗ

В России предложили маркировать вредную еду. Кабмин прорабатывает вопрос о появлении маркировок в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

По итогам заседания сформированы поручения вице-премьера Татьяны Голиковой. Предлагается ввести на лицевой стороне упаковки особое обозначение, если в продукте превышена законодательно установленная норма вредных веществ и калорий.

По рекомендациям ВОЗ, к вредным продуктам могут отнести мясные товары, например ветчину, бекон, сосиски, сделанные при помощи соления, вяления, копчения и других способов улучшения вкуса и сохранности. Также может быть маркирована сладкая газировка, энергетические напитки, продукты с высоким содержанием трансжиров: жареные, приготовленные во фритюре, сладкое, выпечку. В эту категорию попадут гамбургеры, картошка фри, мясо, жареное на гриле или на костре.

Также правительство России прорабатывает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний, наравне с туберкулезом, ВИЧ, раком, сахарным диабетом и другими.

Ранее бразильские ученые из Университета штата Кампинас признали кокосовое масло опасным для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Functional Foods, этот растительный продукт может провоцировать ожирение.

