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06:50, 2 сентября 2023Наука и техника

Кокосовое масло признали опасным для здоровья

Кокосовое масло признали провоцирующим ожирение

Фото: Tijana Drndarski / Unsplash

Бразильские ученые из Университета штата Кампинас признали кокосовое масло опасным для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Functional Foods, этот растительный продукт может провоцировать ожирение.

В ходе работы авторы протестировали на мышах влияние употребления кокосового масла первого отжима. В течение восьми недель здоровым животным давали кокосовое масло в эквиваленте примерно одной столовой ложки (13 граммов). Это равно пяти процентам калорий из насыщенных жиров для суточной нормы взрослого человека среднего веса.

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Спустя полтора месяца специалисты обнаружили, что у подопытных, получавших пероральную добавку, наблюдались значительные изменения в потреблении пищи. Кроме того, у них увеличился вес, фиксировалось более тревожное поведение и воспаление центральной нервной системы, жировой ткани и печени.

У мышей была нарушена способность ключевых метаболических гормонов (лептина и инсулина) активировать клеточные механизмы, регулирующие чувство сытости и уровень сахара в крови. Также стимулировались биохимические процессы, участвующие в синтезе жира.

Исследователи подчеркивают, что длительное употребление кокосового масла может привести к значительным метаболическим изменениям, которые способствуют развитию ожирения и других заболеваний.

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    Елена Апазиди
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