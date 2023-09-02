Кокосовое масло признали опасным для здоровья

Кокосовое масло признали провоцирующим ожирение

Бразильские ученые из Университета штата Кампинас признали кокосовое масло опасным для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Functional Foods, этот растительный продукт может провоцировать ожирение.

В ходе работы авторы протестировали на мышах влияние употребления кокосового масла первого отжима. В течение восьми недель здоровым животным давали кокосовое масло в эквиваленте примерно одной столовой ложки (13 граммов). Это равно пяти процентам калорий из насыщенных жиров для суточной нормы взрослого человека среднего веса.

Спустя полтора месяца специалисты обнаружили, что у подопытных, получавших пероральную добавку, наблюдались значительные изменения в потреблении пищи. Кроме того, у них увеличился вес, фиксировалось более тревожное поведение и воспаление центральной нервной системы, жировой ткани и печени.

У мышей была нарушена способность ключевых метаболических гормонов (лептина и инсулина) активировать клеточные механизмы, регулирующие чувство сытости и уровень сахара в крови. Также стимулировались биохимические процессы, участвующие в синтезе жира.

Исследователи подчеркивают, что длительное употребление кокосового масла может привести к значительным метаболическим изменениям, которые способствуют развитию ожирения и других заболеваний.