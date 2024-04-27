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07:22, 28 апреля 2024Наука и техника

Иммунолог предупредил о проблемах с лечением опасных заболеваний

Иммунолог Крючков рассказал о проблемах с лечением стрептококков и стафилококков

Фото: Alena Kalita / Russian Look / Globallookpress.com

Рост антибиотикорезистентности приводит к проблемам в лечении даже давно известных заболеваний, заявил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. В частности, он указал на сложности в лечении стафилококков и стрептококков.

«Очень серьезной является инфекция Clostridioides difficile (CDI). Она дает самые разнообразные тяжелые заболевания в зависимости от локализации и распространенности. Препарат, к которому возникает резистентность, ванкомицин, является госпитальным, то есть, его и так применяют в самых тяжелых случаях. Очень распространенные условно патогенные инфекции, такие как стафилококк и стрептококк, тоже развили чрезвычайно высокую устойчивость к большому числу антибиотиков», — сказал Крючков.

Самыми тяжелыми госпитальными заболеваниями, которые стали плохо поддаваться лечению, иммунолог назвал тяжелые бактериальные пневмонии, сепсис, в целом гнойные инфекции.

«Если говорить о внегоспитальных, то это, опять же бактериальная пневмония. В зависимости от возбудителя и состояния здоровья она может быть очень опасной. Также есть распространенные заболевания с низкой летальностью. К примеру, заболевания верхних дыхательных путей и пазух носа, урогенетальные осложнения», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Ранее ученые Хьюстонского университета обнаружили, что антибиотик ванкомицин, рекомендуемый в качестве средства терапии первой линии при опасной бактериальной инфекции, становится неэффективным.

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      Наталия Белова
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