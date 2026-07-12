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14:04, 12 июля 2026Бывший СССР

На Украине призвали приготовиться к масштабным ударам России по тылу

Советник Минобороны Украины Бескрестнов: Россия будет атаковать новые объекты в тылу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Армия России будет атаковать все новые объекты в тылу на территории Украины. Об этом заявил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов в Telegram-канале.

«Надо готовиться к тому, что они [российские войска] будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно», — заметил он.

Среди потенциальных объектов Бескрестнов назвал автозаправочные станции, железные и автомобильные дороги, склады и предприятия. Территория Украины остается уязвимой для подобных ударов, подчеркнул советник Минобороны, добавив, что в рамках военных действий все большее значение приобретают атаки на тыл.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударах по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. По данным ведомства, целями также стали морские суда.

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