На Украине призвали приготовиться к масштабным ударам России по тылу

Советник Минобороны Украины Бескрестнов: Россия будет атаковать новые объекты в тылу

Армия России будет атаковать все новые объекты в тылу на территории Украины. Об этом заявил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов в Telegram-канале.

«Надо готовиться к тому, что они [российские войска] будут атаковать на глубину 100 километров все, что возможно», — заметил он.

Среди потенциальных объектов Бескрестнов назвал автозаправочные станции, железные и автомобильные дороги, склады и предприятия. Территория Украины остается уязвимой для подобных ударов, подчеркнул советник Минобороны, добавив, что в рамках военных действий все большее значение приобретают атаки на тыл.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об ударах по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. По данным ведомства, целями также стали морские суда.