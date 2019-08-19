Подружек невесты подняли на смех за нелепые наряды на свадьбе

Пользовательница Facebook-группы That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), в которой высмеивают свадебные курьезы, раскритиковала наряды друзей анонимной невесты. Фотография и комментарии подписчиков появились на странице сообщества.

На групповом свадебном снимке невеста целуется с женихом, а по обе стороны от них стоят гости. Все мужчины одеты в костюмы бой-скаутов, а все женщины, за исключением невесты, в синие длинные юбки с ярким принтом из подсолнухов. В руках у невесты также букет из подсолнухов.

Пользователи сообщества бросились ругать невесту за безвкусицу. «Я уверена, что у моей бабушки на кухонном столе лежит точно такая же скатерть с подсолнухами», — съязвила одна из них. «А почему они все отвернулись от молодоженов? На этой фотографии ужасно все», — высказалась другая. «Какая прекрасная идея. Молодожены теперь долгие годы смогут использовать эти юбки в качестве скатертей», — пошутила третья.

В августе в сети пристыдили подружку невесты, которая, по мнению пользователей, пыталась отвлечь внимание гостей от невесты с помощью чересчур глубокого декольте. Позируя на фото, появившемся в соцсетях, молодая женщина наклонилась, чтобы ее бюст был виден еще лучше.

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