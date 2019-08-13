Глубокое декольте подружки невесты возмутило пользователей сети

Подружка невесты на свадьбе опубликовала в социальных сетях свою фотографию в чрезмерно открывающем грудь декольтированном платье. Об этом сообщает The Sun.

Позируя, молодая женщина наклонилась, чтобы ее пышный бюст был виден еще лучше. Пользователи сети отметили, что подобный выбор наряда и поза на фотографии демонстрируют желание девушки отвлечь внимание окружающих от невесты. Один из них написал: «Я даже не сразу понял, что это свадебное фото». «Могу поспорить, что она привлекала к себе все внимание и на других фотографиях», — отметила другая пользовательница. «Она могла выбрать другое платье. А это выглядит просто грязно!» — возмутилась еще одна читательница.

Ранее сообщалось, что две женщины выбрали для визита на свадьбу своей подруги платья, которые пользователи сети посчитали неуместными. На фото, опубликованном в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), на одной гостье был короткий облегающий топ и узкая юбка с вырезом до бедра, на другой — очень короткое платье.

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