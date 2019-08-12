Подружек невесты высмеяли за неподобающие наряды

Две женщины выбрали для визита на свадьбу своей подруги платья, которые пользователи сети посчитали неуместными для этого торжества. Об этом сообщает Mirror.

На фото, опубликованном в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), на одной из женщин был короткий облегающий топ темно-розового цвета и узкая юбка с вырезом до бедра. На другой — очень короткое мини-платье из кружева светло-голубого оттенка, которое на фотоснимке из-за особенностей освещения выглядит белым. По обычаю, надевать белое на свадьбу кому-то из женщин, кроме невесты, считается дурным тоном.

Пользователи сети заявили, что девушки оделись неподобающим образом для праздника по случаю бракосочетания. Например, один из них заявил, что на фотографиях женщин «можно рассмотреть их нижнее белье» и что платье «слишком подчеркивает грудь», что неприлично на свадьбе.

Ранее сообщалось, что пользователи Facebook высмеяли жениха, надевшего на собственную свадьбу неподобающий наряд. На фотографии, опубликованной в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming, жених в шортах, тренировочных кроссовках и в длинных носках идет под руку с невестой, одетой в нежно-розовое платье с кружевным топом.

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