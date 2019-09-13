Женщина нашла применение свадебному платью в обычной жизни

Жительница Великобритании укоротила и перекрасила свое белое платье в зеленый цвет после свадьбы, чтобы носить его в повседневной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя Эмма Мейл (Emma Male) призналась, что ей было обидно смотреть, как платье стоимостью две тысячи фунтов (160 тысяч рублей) на протяжении трех лет пылится в шкафу. Тогда она попросила свою двоюродную сестру о помощи: девушки обрезали наряд до середины икры и замочили его в краске цвета хаки.

По словам Мейл, ее свадьба проходила в лесу, и после празднования весь подол испачкался и изорвался, поэтому ей было не жалко от него избавиться.

Женщина, которая работает аккаунт-менеджером, является по совместительству певицей в музыкальной группе своего мужа. Она заявила, что теперь в новом платье ей нравится выступать на концертах. «Мы всегда были музыкальной семьей, и сейчас я обожаю выходить на сцену в этом платье, это очень в моем стиле», — поделилась она.

В августе австралийская блогерша Тина Йонг сняла видеообзор самых дешевых свадебных платьев из интернета, из которых ни одно не соответствовало рекламе. Все доставленные наряды оказались ей велики, а один из них, самый дешевый, был абсолютно прозрачным. Невеста присвоила ему Х-категорию, на видео ей пришлось прикрыть руками части тела.

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