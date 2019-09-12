Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак

mash.ru

Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что одежда этой марки продается по цене от 7,5 до 15 тысяч долларов. Однако Собчак получила наряд по бартеру от компании Bosco. Из ассортимента Bosco длинное кружевное платье со шлейфом выбирала стилистка телеведущей Елена Бессонова.

Ранее сообщалось, что свадьба Собчак и Богомолова состоится 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Торжество, рассчитанное на 300 человек, планируется провести в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!