Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей. Как сообщает kp.ru, стали известны имена некоторых приглашенных.

Так, на церемонию приглашены режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей Эрнст, которая снималась у Богомолова в сериале «Содержанки».

По данным издания, на свадьбу также позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой. Получили приглашения бывшая жена лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина.

Знакомая телеведущей сообщила газете, что актер Игорь Верник будет вести свадьбу в качестве тамады. В свою очередь, Верник подтвердил изданию, что идет на свадьбу, они друзья с Богомоловым, но отказался сообщить какие-либо подробности.

По словам источника газеты, что приглашение также отправлено главе «Ростеха» Сергею Чемезову и бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой.

Ранее телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о второй беременности. По ее словам, информация об этом — «дешевый хайп».

По предварительной информации, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.

Празднование планируется провести в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco.

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