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Собчак ответила на вопрос о второй беременности

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Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности. Об этом она упомянула в интервью журналу Tatler, цитата опубликована в Telegram-канале издания.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — отметила Собчак. По ее словам, изначально слухи о беременности распространил Telegram-канал Dark Cosmo.

4 сентября в Dark Cosmo опубликовали пост, в котором сообщалось, что «Собчак и Константин Богомолов ожидают ребенка». Авторы допустили, что скорая свадьба может быть связана с беременностью ведущей.

По предварительной информации, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей.

Празднование планируется провести в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco. Список приглашенных пока неизвестен. По данным СМИ, на свадьбу приглашено около 300 гостей.

В марте Собчак и актер Максим Виторган подтвердили слухи о расставании. Они пояснили, что достаточно давно живут отдельно и каждый своей жизнью. За время их совместной жизни у ведущей родился сын Платон.

За два месяца до этого, в январе, между Виторганом и Богомоловым произошел конфликт в одном из московских ресторанов на почве ревности. Тогда театральный деятель приехал в заведение в компании Собчак.

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Предыстория: Подсчитана стоимость свадьбы Ксении Собчак
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