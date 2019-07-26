Собчак и Виторган устроили перепалку в день рождения дочери актера

Актер Максим Виторган и его бывшая жена, телеведущая Ксения Собчак устроили перепалку под публикацией в Instagram, где артист поздравил свою старшую дочь с 23-летием.

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал он.

В комментариях к поздравлениям подключилась Собчак, довольно резко ответившая бывшему возлюбленному. «Тебя все мы бесим, это нормально, а Полина просто красавицей стала», — ответила Собчак.

Виторган через некоторое время ответил ведущей: «Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было».

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года, а в ноябре 2016 года у них родился сын Платон. У актера также есть сын и дочь от предыдущей супруги.

В январе 2019 года в одном из московских ресторанов между Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Театральный деятель приехал в заведение в компании Собчак. Между мужчинами произошла потасовка на почве ревности.

В марте 2019 года бывшие возлюбленные рассказали, что довольно давно живут отдельно и каждый своей жизнью, подтвердив слухи о расставании. По словам Собчак, Виторган навсегда останется для нее очень близким человеком и папой любимого сына.

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