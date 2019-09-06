Стали известны подробности скорой свадьбы Собчак и Богомолова

Издание Starhit сообщило подробности грядущей свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

По данным издания, бракосочетание намечено на 13 сентября. Молодожены отметят праздник в торговом комплексе Петровский пассаж, расположенном в центре Москвы. Гостей будут угощать деликатесами от компании Bosco. Список приглашенных пока держится в секрете.

Издание предполагает, что Собчак и Богомолов, вероятно, ждут ребенка. Ни телеведущая, ни режиссер никак не комментируют информацию об их свадьбе и возможном появлении детей.

О том, что Собчак и Богомолов могут вскоре пожениться, стало известно в начале августа. Информация появилась после того, как режиссер публично признался Собчак в любви.

В июне Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. 21 января в одном из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах.

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