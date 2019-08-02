Признавшийся в любви к Собчак Богомолов спровоцировал слухи о свадьбе

Режиссер Константин Богомолов признался в любви телеведущей Ксенией Собчак. Видео с признанием он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я люблю тебя», — написал кинематографист под роликом, в котором Собчак позирует в розовом платье и с соломенной шляпой.

После признания Богомолова Telegram-канал Dark Cosmo сообщил о скорой свадьбе пары: «У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например?»

Аналогичная информация появилась и в Telegram-канале «Героиня Татлера». Там отмечается, что церемония назначена на 13 сентября.

В июне Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. 21 января в одном из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах.

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