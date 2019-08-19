Богомолов захотел снять Собчак в кино

Режиссер Константин Богомолов заявил о желании снять в кино телеведущую Ксению Собчак. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает ТАСС.

«Если бы Ксения захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой. На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — отметил Богомолов.

Режиссер подчеркнул, что конкретных совместных планов у него насчет сотрудничества с Собчак пока нет. Он также подчеркнул, что мог бы поработать с телеведущей, с которой его связывает роман, в кино, но не в театре: «Театр — сфера специфическая. Здесь требуется иной подготовительный этап — длительный».

Ранее в августе Богомолов признался Собчак в любви. В июне она официально развелась с актером Максимом Виторганом.

21 января в одном из московских ресторанов между Виторганом и Богомоловым произошел конфликт. Ксения Собчак приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах.

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