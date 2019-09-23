Друзей жениха пристыдили за пошлые фразы на одежде

Пользователи сети пристыдили друзей жениха за то, что они пришли на свадьбу в одежде с пошлыми надписями. Фотография мужчин появилась на портале Reddit в понедельник, 23 сентября.

На снимке семеро друзей жениха позируют рядом с невестой в черных футболках, на которых белым шрифтом напечатана фраза «I shaved my balls for this» («Ради этого я побрил свои яйца»).

Комментаторы принялись критиковать непристойное поведение гостей торжества. «Сочувствую этой бедной невесте», — написала одна из них. «Зачем это нужно? Чтобы продемонстрировать людям свою безвкусицу?» — поддержала вторая. «Бедная девушка, у нее наконец-то праздник, а ее муж превратил его в балаган», — расстроилась еще одна пользовательница портала.

В сентябре пользователи Facebook обругали гостью свадьбы за желание перещеголять невесту с помощью откровенного наряда. Девушка осведомилась, подходит ли ее одежда для торжества, показав мини-платье с блестящими элементами и крупными прорезями по бокам. Комментаторы сочли его чересчур вызывающим и бросились отговаривать автора поста идти на мероприятие в таком виде.

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