Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом

Фото: страница That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook

Пользователи социальной сети обругали гостью свадьбы за желание перещеголять невесту с помощью откровенного наряда. На публикацию, попавшую в закрытую Facebook-группу That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), обратили внимание в The Sun.

«Через три недели я иду на свадьбу. У меня есть вот такое платье, но я его ни разу не надела. Как думаете, это чересчур для свадьбы? Или, в принципе, в таком можно прийти?» — осведомилась автор поста. К своему вопросу она приложила фотографию, на которой девушка позирует в ресторане в черном облегающем мини-платье с блестящими элементами и крупными прорезями по бокам.

Подписчики сообщества стали отговаривать незнакомку от посещения торжества в таком виде. «Как кому-то в голову вообще может прийти мысль, что в таком виде можно прийти на свадьбу?» — удивилась одна комментаторша. «Совершенно неподобающий наряд», — поддержала другая. «Это платье вообще не подходит для свадьбы. Если есть, чем его заменить, сделай это», — порекомендовала третья.

В августе в сети пристыдили еще одну подружку невесты, которая, по мнению пользователей, пыталась отвлечь внимание гостей от невесты с помощью чересчур глубокого декольте. Позируя на фото, молодая женщина наклонилась, чтобы ее бюст был виден еще лучше.

