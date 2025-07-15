Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

Губернатор Гусев: 16 человек пострадали при атаке дронов на Воронежскую область

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 15 июля, ударили по Воронежу и области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последние подробности об атаке раскрыл глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, пострадали как минимум 16 человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие Александр Гусев губернатор Воронежской области

Всего в медучреждения отправлены 13 человек.

Повреждения получили дома, автомобили и городская инфраструктура

В результате атаки повреждения получили детский сад и бизнес-центр «Галерея Чижова» в Воронеже. При этом БПЛА, попавший по детскому саду, был начинен поражающими элементами. Также серьезно пострадала одна из квартир в городе, где взрывом выбило стекла и поломало мебель в детской комнате.

Кроме того, сообщается о пострадавшем годовалом ребенке — у него порезы ног от осколков.

Как сообщил Гусев, всего повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области, а также посечены ряд торговых объектов и автомобилей.

Регион атаковали более 10 дронов

Российское Минобороны отчиталось о 12 сбитых БПЛА над Воронежской областью в период с 20:00 14 июля по 7:00 15-го. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе был озвучен губернатором только в 8:14.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кроме того, за этот период времени также было уничтожено 32 летательных аппарата над Белгородской областью, 6 — над Черным морем, 3 — над Липецкой областью и по одному дрону над Ростовской и Курской областями.

Жителям пострадавших регионов напоминают: не подходить к обломкам дронов и не трогать их, отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и сообщить о находке по телефону 112.