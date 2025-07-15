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11:27, 15 июля 2025Россия

Россиянка отбила дочь-школьницу у пытавшегося изнасиловать ее на улице мигранта

Жительница Пензы отбила дочь у мигранта, который пытался ее изнасиловать
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Жительница Пензы отбила 17-летнюю дочь у мигранта, который пытался изнасиловать школьницу прямо на улице. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община Zov».

Россиянка отметила, что ее дочь сдала экзамен и торопилась домой. На тротуаре приезжий стал преграждать несовершеннолетней путь. Он силой потащил ее в кусты. Когда понял, что не справится, усадил школьницу на бордюр и начал трогать за интимные места.

Девушка кричала и сопротивлялась, в какой-то момент ей удалось вырваться. Однако иностранец продолжал ее преследовать.

Как рассказала пострадавшая, мигрант бежал за ней несколько кварталов. Затем он столкнулся с матерью школьницы. Та заподозрила неладное и решила выяснить, не домогался ли мужчина до ее ребенка. Услышав это, мигрант притворился, что не знает русского языка.

Дружинники допустили, что он не в первый раз нападает на школьниц.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области мигрант-нелегал напал на женщину, пытаясь изнасиловать.

ЖЗЛ
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