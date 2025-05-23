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15:29, 23 мая 2025Силовые структуры

Мигрант-нелегал напал на россиянку и попытался изнасиловать ее

В Нижегородской области мигрант-нелегал напал на женщину, пытаясь изнасиловать
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

В Дзержинске Нижегородской области мигрант-нелегал напал на местную жительницу и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает NewsNN.

Преступление произошло 17 мая на территории парковой зоны больницы на улице Гайдара. По данным издания, мужчина завалил женщину на землю, оголил свой половой орган и предложил оральный секс. После отказа он скрылся.

Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Злоумышленника оперативно задержали. Им оказался 46-летний уроженец Армении, без регистрации в России.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта знакомств Twinby.

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