Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 30 апреля 2025Россия

Россиянку оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта Twinby

Петербурженку попытались изнасиловать на свидании с сайта Twinby
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы»

Жительницу Санкт-Петербурга оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта знакомств Twinby. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Россиянка отметила, что переписывалась с молодым человеком около недели. Затем они решили назначить встречу. Кавалер при живом общении показался девушке воспитанным — он рассказывал ей о своих музыкальных увлечениях и своей семье.

Горожанка предложила новому знакомому ненадолго подняться к ней в квартиру, расположенную в Фрунзенском районе. Далее девушка планировала поехать к подруге, о чем и предупредила гостя.

Услышав это, мужчина начал вести себя неадекватно — он, по словам петербурженки, набросился на нее с кулаками, повалил на кровать и попытался стянуть с нее штаны. Россиянке удалось ударить ухажера в пах и вырваться.

Девушка выбежала на улицу специально к камерам видеонаблюдения. После случившегося она обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

Пострадавшая намерена написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга пытался изнасиловать девушку в лесу, представившись остеопатом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости