Россиянку оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта Twinby

Петербурженку попытались изнасиловать на свидании с сайта Twinby

Жительницу Санкт-Петербурга оттаскали за волосы и попытались изнасиловать на свидании с сайта знакомств Twinby. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Россиянка отметила, что переписывалась с молодым человеком около недели. Затем они решили назначить встречу. Кавалер при живом общении показался девушке воспитанным — он рассказывал ей о своих музыкальных увлечениях и своей семье.

Горожанка предложила новому знакомому ненадолго подняться к ней в квартиру, расположенную в Фрунзенском районе. Далее девушка планировала поехать к подруге, о чем и предупредила гостя.

Услышав это, мужчина начал вести себя неадекватно — он, по словам петербурженки, набросился на нее с кулаками, повалил на кровать и попытался стянуть с нее штаны. Россиянке удалось ударить ухажера в пах и вырваться.

Девушка выбежала на улицу специально к камерам видеонаблюдения. После случившегося она обратилась в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

Пострадавшая намерена написать заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга пытался изнасиловать девушку в лесу, представившись остеопатом.