Мужчина под видом остеопата пригласил россиянку в лес и попытался ее изнасиловать

Житель Петербурга пытался изнасиловать девушку в лесу, представившись остеопатом

В Санкт-Петербурге неизвестный представился остеопатом и заманил девушку в лесополосу под видом осмотра, где попытался ее изнасиловать. Об этом стало известно «78.ru».

По данным издания, все произошло в поселке Парголово. Мужчина подошел к 18-летней потерпевшей на улице, а затем предложил пройти в лес под предлогом медицинских манипуляций. Там он попытался ее изнасиловать, но девушке удалось отбиться от злоумышленника и сбежать.

Вскоре она обратилась полицию с заявлением.

Ранее житель Курганской области поймал и удерживал до приезда правоохранителей 44-летнего педофила, пытавшегося изнасиловать его дочь.