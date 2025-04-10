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12:42, 10 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин спас дочь от пытавшегося изнасиловать ее педофила

В Курганской области мужчина поймал педофила, пытавшегося изнасиловать его дочь
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Курганской области мужчина поймал и удерживал до приезда правоохранителей пытавшегося изнасиловать его дочь 44-летнего педофила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»). Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье. На допросе он дал признательные показания. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте.

По данным следствия, ЧП произошло в Шадринске 9 апреля. Школьница возвращалась домой через парк после уроков, когда ее заметил фигурант. Он напал на нее и, применяя силу, пытался изнасиловать, но довести до конца свой умысел не смог, потому что его остановил вышедший навстречу девочке отец.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали подозреваемого в совращении 9-летней девочки.

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