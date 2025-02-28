В российском регионе задержали подозреваемого в совращении 9-летней девочки

В Уфе задержали подозреваемого в совращении 9-летней девочки

В Уфе задержали подозреваемого в совращении 9-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкортостану Евгений Каневский.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, 20 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о нападении на 9-летнюю девочку. Мужчина на улице подошел к пострадавшей, под надуманным предлогом отвел в одно из общежитий на улице Блюхера и там совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следователи и криминалисты провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых проанализировали видео с камер наблюдения, допросили свидетелей и установили место преступления. При обыске в комнате общежития были изъяты предметы и документы, а также биологические следы, по которым удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 50-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление. Его задержали в Уфе.

С задержанным проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на улице российского города мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу и попал под арест.