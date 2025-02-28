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14:11, 28 февраля 2025Силовые структуры

На улице российского города мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу и попал под арест

В Приморье арестован мужчина, изнасиловавший 9-летнюю школьницу на улице Находки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Приморье арестован 42-летний житель Находки, подозреваемый в изнасиловании 9-летней школьницы на улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По данным следствия, фигурант — сотрудник коммерческой организации. Он являлся докером-механизатором.

По информации РИА Новости, полицейские сообщили, что директор одной из городских школ рассказал о неизвестном мужчине, «совершившем действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста». Это вскрылось, когда были просмотрены камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Красногорске Московской области задержали ранее судимого водителя такси по подозрению в приставаниях к пятилетнему сыну пассажирки.

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