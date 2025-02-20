Российского таксиста задержали за приставания к пятилетнему сыну пассажирки

В Подмосковье задержали таксиста за приставания к пятилетнему сыну пассажирки

В Красногорске Московской области задержали ранее судимого водителя такси по подозрению в приставаниях к пятилетнему сыну пассажирки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, 16 февраля в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что накануне, когда она ненадолго вышла из такси, водитель принялся домогаться ее ребенка. Правоохранители нашли мужчину на следующий день. Выяснилось, что ранее он был судим, в том числе за развратные действия и дважды за принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мужчина получил 13 лет за изнасилование несовершеннолетней племянницы.